Un arhitect in cursa pentru Primaria Iasi. Este candidat din partea REPER

In aceasta dimineata, la ora 10, un nou candidat la Primaria Iasi isi va anunta intrarea in competitia electorala. "Nou", pentru ca este prima oara cand concureaza intr-o runda de alegeri.Andrei Ciuhodaru, de profesie arhitect, si cunoscut totodata pentru implicarea in actiunile pro-autostrada, va reprezenta partidul REPER la alegerile pentru mandatul de primar din 9 iunie. Pentru lansare, el a ales "minunata zona a Teiului lui Eminescu" - dupa cum a formulat anuntul pe pagina sa de Facebook ... citește toată știrea