Un artist al Filarmonicii din Iasi s-a sinucis

Teodor Aurelian Popescu locuia impreuna cu fiica in localitatea Dorobanti, spun apropiatii. Era baterist al formatiei Opis Band dar canta si la Filarmonica Iasi.Barbatul a fost gasit spanzurat in casa lui din Dorobanti in cursul diminetii, el fiind gasit de catre un vecin. Motivul sinuciderii ar fi, spun apropiatii, o dragoste neimpartasita.Politia face cercetari pentru a stabili circumstantele decesului. De asemenea, anchetatorii nu au gasit vreun bilet de adio pentru a justifica gestul ... citește toată știrea