Echipajele de prim-ajutor au intervenit noaptea trecuta in cazul unui grav accident de circulatie care a avut loc in localitatea Dancu si in care a fost implicat un ATV. Din primele informatii primite de la autoritati, pe mijlocul de transport erau trei pasageri cand soferul a pierdut controlul, a iesit in decor si s-a izbit de un stalp. Politistii au stabilit ulterior ca soferul ATV-ului se afla ilegal pe drumurile publice.Toti cei trei barbati care circulau cu ATV-ul au suferit rani foarte ... citeste toata stirea