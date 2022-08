Un autocar cu 43 de mame si copii ucraineni s-a rasturnat pe E 85. 23 de victime

Planul Rosu de Interventie a fost activat, sambata dimineata, dupa ce un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa, potrivit prefectului judetului Vrancea, Nicusor Halici."Planul Rosu de Interventie a fost activat in aceasta dimineata, dupa ce un autocar s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa. 23 de persoane au fost conduse la spital pentru evaluare medicala, dar nimeni nu este in stare grava.O persoana a suferit o dislocare de umar si a fost ... citeste toata stirea