Accident rutier produs in zona localitatii Mihail Kogalniceanu, comuna Tiganasi, pe DJ282C, in care un autoturism a intrat intr-un sant. In urma evenimentului rutier au rezultat in trei victime constiente, care au reusit sa iasa din autoturism si nu sunt incarcerate.La fata locului, au fost solicitate interventia si sprijinul echipei de interventie si salvare. O autospeciala cu modul de descarcerare si acordarea primului ajutor, ... citeste toata stirea