Un accident violent a avut loc in aceasta dimineata in zona noului sens giratoriu care se construieste in Targu Frumos.In accident au fost implicate 5 persoane, din care o victima a fost incarcerata. La locul incidentului au actionat o autospeciala de interventie si stingere cu modul de descarcerare si acordarea primului ajutor, o autospeciala de descarcerare si un echipaj de prim ajutor ... citeste toata stirea