Un accident rutier a avut loc recent in Iasi, in zona Metro. In incident au fost implicate un TIR si un autoturism. Cel mai probabil accidentul a avut loc din cauza neacordarii de prioritate.La locul accidentului au fost dirijate doua echipaje SMURD si unul de prim ajutor de la Detasamentul 1 si Podu Iloaiei. Au fost gasite 2 victime de sex feminin, in varsta de 70 si 80 de ani, pasagere in autoturism. ... citeste toata stirea