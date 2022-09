Un accident a avut loc azi dimineata la intrarea in orasul Podu Iloaiei.Un autoturism s-a rasturnat in camp. Un pasager a fost ranit usor si se afla la spital unde a primit ingrijiri medicale. Polititia efectueaza cercetari suplimentare pentru a determina conditiile in care s-a produs incidentul.Declaratie IPJ Iasi:La data de 16 septembrie a.c., in jurul orei 08.00, politistii rutieri au fost sesizati despre un accident ... citeste toata stirea