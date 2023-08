Nemultumit de faptul ca avocatul sau a castigat 5.000 de lei fara a munci practic nimic, un iesean l-a chemat in judecata pentru a-si recupera banii platiti ca onorariu. S-a aratat dispus sa-i lase avocatului doar cateva sute de lei. Pana acum, nu a reusit sa-i convinga pe judecatori de justetea pretentiilor sale.Constantin A. fusese dat in judecata de Elena B., terenurile detinute de cei doi in satul Proselnici din comuna Miroslava invecinandu-se. Femeia il acuza ca ii ocupase abuziv o parte ... citeste toata stirea