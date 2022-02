Un baiat de 17 ani a primit un rinichi de la tatal sau

Tatal unui adolescent in varsta de 17 ani i-a donat fiului sau un rinichi sanatos, ajutandu-l astfel sa scape de chinul sedintelor de dializa. Interventia a avut loc zilele trecute la Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" din Iasi.Baiatul a fost diagnosticat in trecut cu o afectiune urologica care a dus la o complicatie numita nefropatie de reflux cu insuficienta renala cronica in stadiu terminal. Astfel, facea naveta de trei ori pe saptamana din Botosani la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi ... citeste toata stirea