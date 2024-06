Politistii au demarat o ancheta dupa ce un baiat in varsta de 12 ani, din localitatea Dumesti, a fost batut in incinta scolii in urma unor discutii cu un barbat de 61 ani.Potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi, copilul a necesitat ingrijiri medicale si a fost transportat la spital.'Politia a fost sesizata prin apel 112 de catre o femeie, de 44 de ani, cu privire la faptul ca fiul ei de 12 ani a fost victima unei agresiuni. Politistii s-au ... citește toată știrea