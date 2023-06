Opera Nationala Romana din Iasi prezinta maine un spectacol bine primit de public inca de la premiera, care a avut loc pe 25 iunie 2022, "Un ballo in maschera", in regia lui Cristi Avram. Opera in trei acte compusa de Giuseppe Verdi, pe un libret de Antonio Somma, va putea fi urmarita in Sala Mare, cu incepere de la ora 18:30.In centrul distributiei reprezentatiei de sambata va fi celebra soprana Cellia Costea. Alaturi de fosta solista a Wiener Staatsoper, pe scena teatrului ... citeste toata stirea