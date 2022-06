"Un ballo in maschera", o noua premiera cu distributii exceptionale la Opera din Iasi

Opera Nationala Romana din Iasi programeaza la finalul acestei saptamani o noua premiera. Sambata si duminica, de la ora 18:30, va avea loc "Un ballo in maschera", de Giuseppe Verdi, distributiile celor doua reprezentatii fiind diferite. Evenimentele aduc la Iasi invitati de renume mondial, care au fost prezenti pe mari scene internationale: tenorul Stefan Pop, baritonii Serban Vasile si Bogdan Baciu, soprana Cellia Costea si mezzosoprana Andrada Rosu.Stefan Pop, care a cantat in acest an la ... citeste toata stirea