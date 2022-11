Un barbat a intrat cu masina in portile de acces ale Palatului Parlamentului, fiind observat de jandarmul de serviciu. Barbatul a fost legitimat, dar a devenit recalcitrant, fiind incatusat si ulterior transportat la o unitate medicala."La data de 10 noiembrie 2022, in jurul orei 04:00, un jandarm aflat in postul de paza, la o institutie publica, din Sectorul 5, a observat un barbat, care ar fi efectuat manevra de mers inapoi cu un autoturism si ar fi lovit poarta de acces. Jandarmul a ... citeste toata stirea