Un barbat a mai primit un rinichi de la mama sa la 30 de ani de la nastere

Zilele trecute, in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" a fost realizat inca un transplant de rinichi, de aceasta data de la mama la fiu. Mama, in varsta de 56 de ani, a donat fiului sau, in varsta de 30 de ani, un rinichi sanatos pentru a nu fi nevoit sa inceapa sedintele de dializa.Acesta suferea de mai mult timp de o boala autoimuna, care in timp a progresat pana la insuficienta renala. "In absenta transplantului, acum ar fi inceput sedintele de ... citeste toata stirea