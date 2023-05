Pompierii din Mehedinti au intervenit pentru salvarea unui barbat de 57 de ani care s-a electrocutat in timp ce se afla la pescuit, dupa ce a atins cu undita firele de curent. In urma incidentului, acesta are arsuri de gradele 2 si 3 la nivelul mainilor si picioarelor.Incidentul a avut loc in localitatea Obarsia de Camp din judetul Mehedinti. "Pompierii mehedinteni au fost solicitati sa intervina, pe raza localitatii Obarsia de Camp, pentru acordarea ingrijirilor medicale unei persoane care ... citeste toata stirea