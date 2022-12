Un barbat, care s-a dat drept politist si a supus un cetatean strain unui control corporal, a sterpelit 2.500 de lei

Un barbat de 54 de ani a fost retinut de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi pretins ca este politist si ar fi controlat un cetatean strain, caruia i-ar fi furat astfel 2.500 de lei.Politia Capitalei a anuntat, miercuri, ca politistii Serviciului Investigatii Criminale Sector 4 au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in Bucuresti, intr-un dosar de uzurpare de calitati oficiale si inselaciune.Ancheta a inceput dupa ce, in 13 noiembrie, Sectia 26 Politie a fost sesizata de ... citeste toata stirea