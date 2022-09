Un barbat cu sase copii in intretinere s-a specializat pe furturi de buzunare. Judecatorii l-au intemnitat

Doua instante au pronuntat sentinte diametral opuse plecand de la aceleasi argumente. La Judecatorie, un hot de buzunare a fost condamnat cu suspendare, luandu-se in calcul faptul ca era singurul intretinator al familiei. Curtea de Apel l-a condamnat cu executare tocmai pentru ca, unic intretinator al familiei fiind, se tine de potlogarii.Constantin Avan a fost trimis in judecata in martie anul trecut, pentru furt calificat. Cu doua luni inainte, intr-un autobuz ce circula pe traseul 19, ... citeste toata stirea