Un barbat de 37 de ani a fost injunghiat cu o foarfeca in cap, de catre un altul, de 46 de ani, in urma unui conflict izbucnit intre ei pe strada, la Timisoara. Politistii fac cercetari in acest caz.Politia Locala Timisoara a anuntat, joi, ca politistii locali aflati in zona centrala a orasului au fost sesizati, miercuri seara, ca mai multe persoane au un conflict pe tronsonul care leaga strazile Mihai Eminescu si C.D. Loga. Acolo au fost gasite trei persoane, din care una avea o plaga ... citeste toata stirea