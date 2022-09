O barbat de 58 de ani din localitatea Hodora, comuna Cotnari, si-a pierdut viata dupa ce a cazut in fantana din spatele casei. Prin intermediul unui apel la 112 s-a cerut ajutor pentru scoaterea persoanei in cauza in jurul orei 11.05."Au fost alertare fortele si mijloacele de interventie ale Sectiei de Pompieri Tg Frumos. La locul interventiei s-a deplasat comandantul Sectiei de Pompieri cu o autospeciala de ... citeste toata stirea