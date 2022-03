Un barbat de 61 de ani a furat patru biciclete din Miroslava

Pe parcursul a sase luni, un barbat in varsta de 61 de ani ar fi furat din comuna Miroslava patru biciclete. Din cercetarile politistilor, cetateanul ar fi actionat doar pe timpul noptii.olitistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Rurala Miroslava, cu sprijinul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea si Serviciului pentru Actiuni Speciale Iasi, au efectuat o perchezitie domiciliara, in comuna Mogosesti, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. ... citeste toata stirea