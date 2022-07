Un barbat din Congo a murit pe Aeroportul Iasi

Un barbat de 66 de ani a murit la scurt timp dupa ce a ajuns pe Aeroportul din Iasi. Echipajul medical de pe o ambulanta sosit la fata locului in urma unei solicitari nu a mai avut ce sa ii faca, in ciuda eforturilor de a-l resuscita."In jurul orei 5 un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, cetatean strain, a fost gasit de ambulanta cu medic al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi in stop cardio respirator. S-au initiat manevre de resuscitare, fara succes, fiind declarat decesul", a ... citeste toata stirea