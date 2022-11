Un incendiu produs la o casa din localitatea Grozesti a pus pe jar pompierii. "Incendiu produs la o casa in localitatea Grozesti, comuna Grozesti, judetul Iasi. Posibil persoana in varsta aflata in interiorul locuintei. Pentru stingerea incendiului se deplaseaza 2 autospeciale de interventie si stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor calificat. La ... citeste toata stirea