Un barbat din Harlau va merge la "racoare" dupa ce a determinat o tanara sa se prostitueze in folosul lui

Un barbat de 39 de ani din Harlau a ajuns in arest pentru 30 de zile dupa ce a determinat o tanara femeie sa se prostitueze in folosul lui."La data de 27 martie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat o perchezitie domiciliara, in orasul Harlau, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism.Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca incepand cu luna octombrie 2021, un barbat de 39 de ani ar ... citeste toata stirea