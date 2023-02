Un barbat din Iasi a fost impuscat in plina strada dintr-o masina aflata in mers. Suspectul este cautat

Ca intr-un film cu mafioti, un barbat de 40 de ani din Iasi a fost impuscat in plina strada, dintr-o masina aflata in mers. Omul a ajuns la spital, ranit grav.Surse din ancheta spun ca e posibil ca suspectul sa fi trecut deja granita si urmeaza sa fie dat in urmarire internationala.Alexandru Plop este cautat la aceasta ora de politistii din Iasi. El este suspectul principal in cazul impuscarii unui barbat de 40 de ani, pe strada, miercuri seara dupa ora 21:00. Victima era la intrarea unui ... citeste toata stirea