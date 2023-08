La data de 29 august 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi, au pus in executare 2 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Iasi, la o persoana banuita de introducerea in tara de droguri de mare risc.La aceeasi data, barbatul a fost prins in flagrant delict, in judetul Iasi, in timp ce ar fi transportat mai multe doze de cocaina, in vederea comercializarii.Din cercetari a reiesit ca ... citeste toata stirea