Un barbat din Iasi si-a ucis sotia pentru ca nu facea destui bani la videochat

Femeia a fost agresata timp de patru ani de catre suspect, ajungand sa aiba multiple traumatisme care au condus la deces. Un barbat din Iasi este acuzat de catre procurorii de la Tribunalul Iasi ca si-ar fi batut sotia in mod repetat, pana cand aceasta a murit, motivul fiind ca femeia nu a castigat suficienti bani din videochat."In fapt, s-a retinut ca, in perioada 2016-2022 numitul A.R.C. a exercitat in mod repetat acte de violenta fizica asupra sotiei sale (motivat de faptul ca aceasta nu ... citeste toata stirea