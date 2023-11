Un barbat din Popricani a fost gasit mort in casa. Acesta locuia singur, iar membrii comunitatii credeau ca e plecat in strainatate la o sora. Nu mai fusese vazut de la inceputul toamnei.Este vorba de un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, care traia singur in satul Popricani. Primarul comunei ne-a spus ca nu mai lucra nicaieri, dar ca incepuse sa-si faca dosarul de pensie cand a disparut brusc la inceputul toamnei. Primele verificari dupa ... citeste toata stirea