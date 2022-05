Un barbat din Republica Moldova a salvat mai multe vieti. Doi pacienti au primit cate un rinichi prin transplant renal

La Iasi, medicii au efectuat primele transplanturi de organe de la un donator din Republica Moldova. Doi pacienti au primit rinichii unui barbat de 41 de ani, care, in urma unui accident, a intrat in moarte cerebrala. Unul dintre beneficiari este un barbat de 63 de ani din Balti, Republica Moldova, care facea dializa la Iasi din luna ianuarie a acestui an. Pentru acesta, transplantul era unica solutie, in conditiile in care dializa aproape ca nu isi mai arata efectul si utilitatea. Celalalt ... citeste toata stirea