Un barbat s-a operat pentru a sasea oara pe coloana fara succes si a venit la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Aici si-a tratat hernia de disc

Un pacient de Constanta a primit ultima sansa la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu", asta dupa ce barbatul a mai facut sase operatii pe coloana in alte spitale din tara. Interventia chirurgicala a durat aproximativ trei ore si a fost un real succes.TESTIMONIAL: Ion NECRUSEL, pacient Constanta 62 de ani"Ultima daca nu sansa intr-un sistem de stat pentru ca in sistemul privat mai am sase operatii de hernie de disc facute in Constanta si in Bucuresti.Si acum trebuia neaparat o ... citeste toata stirea