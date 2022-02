Un barbat se trezeste la ora 2 dimineata si merge pe jos 20 de km pentru a ajunge la munca. Matura strazile Iasiului VIDEO

Barbatul lucreaza la Salubris Iasi, se ocupa de curatenia strazilor din oras. Pentru a putea munci, se trezeste cu noaptea in cap si parcurge pe jos 20 de km. Ieseanul Mircea Munteanu are o poveste de viata impresionanta. Pentru a castiga o paine, tanarul in varsta de 31 de ani, angajat al societatii de salubritate din Iasi, se trezeste cu noaptea in cap si parcurge 20 de kilometri pe jos pana la munca. Nu are mijloc de transport in comun cu care poate ajunge pana la ora 05:00 in Iasi. "Asta ... citeste toata stirea