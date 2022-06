Un basarabean prins aghesmuit la volan trebuie sa lucreze 90 de zile gratuit pentru ieseni

Prins baut bine la volanul camionului chiar in vama, un sofer moldovean a scapat doar cu o amenda penala. Decizia magistratilor Judecatoriei nu a fost insa acceptata de procurori, care au cerut Curtii de Apel inasprirea sentintei.Fapta de care a fost acuzat Ilie Cuterac a fost comisa pe 28 mai 2017. In seara acelei zile, aproape de ora 22.00, Cuterac s-a prezentat in vama Sculeni, pe sensul de intrare in Romania, la volanul unui autocamion DAF de mare tonaj, cu semiremorca. Emana halena ... citeste toata stirea