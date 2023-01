Un basarabean prins de doua ori cu masina burdusita cu tigari de contrabanda scapa cu "Marea prescriptie" din Romania. Ba poate cere si tigarile inapoi

Ochiurile largi ale latului justitiei nu mai reusesc sa prinda contrabandistii de tigari. Prins de doua ori cu tigari in portbagaj, un sofer moldovean a fost achitat. Avusese la el sute de pachete, dar erau prea putine pentru a atrage o condamnare.In martie 2018, politistii au oprit pe DN 28, in apropiere de Raducaneni, un microbuz Mercedes Sprinter ce circula spre Italia. In bagajul soferului Iurie P., politistii au gasit 20 de pachete de tigari Winston Slims cu timbru de acciza moldovean. ... citeste toata stirea