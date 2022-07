Un batran pictor de icoane s-a reprofilat in cultivator de cannabis

* fiul sau, narcoman inrait, l-a convins sa intre in afacere * tanarul detinea o cafenea si o sala de jocuri in care comercializa drogurile * procurorii D.I.I.C.O.T. le-au stricat afacerea, le-au confiscat marfa si au pus sechestru asigurator pe banii din conturile celor doi * recolta din 2021 fusese atat de buna, incat Andrei nu mai cantarea cantitatile vandute, ci le potrivea din ochiIoan Roman (66 de ani) a absolvit, cu ani in urma, Scoala Populara de Arta, unde a invatat sa picteze icoane. ... citeste toata stirea