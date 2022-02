Un belgian a umblat prin Iasi, de la Ana la Caiafa, sa obtina un certificat ca este viu

Teo Ness, casatorit cu o ieseanca, rezident la Miroslava, trebuia sa dovedeasca Oficiului de Pensii din Belgia ca traieste, pentru a primi in continuare bani.Lui Teo Ness, cetatean belgian, dar rezident in comuna Miroslava, judetul Iasi, i-au fost necesare aproape 12 ore de periplu pe la institutiile statului pentru a demonstra ca este in viata, la propriu. Barbatul primise o solicitare de la Oficiul National de Pensii din Belgia prin care i se cerea completarea de catre autoritatile locale a ... citeste toata stirea