Un biciclist s-a trezit cu o portiera deschisa brusc in fata in apropierea unei treceri de pietoni. 60.000 de lei despagubiri

Strazile Iasului reprezinta un adevarat pericol pentru vehiculele pe doua roti. Un biciclist s-a trezit cu o portiera deschisa brusc in fata in apropierea unei treceri de pietoni. Accidentul a avut ca urmare un umar luxat, dar si un proces ajuns in fata Tribunalului.In februarie 2020, Eduard A. se deplasa pe bicicleta pe strada Vasile Lupu, dinspre bulevardul Metalurgiei catre piata Doi Baieti. In zona nu exista piste de biciclete, Eduard A. circuland regulamentar, pe prima banda a ... citeste toata stirea