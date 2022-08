Un "bizon" de trafic s-a dat jos din BMW si i-a spart buza celui pe care il sicanase. Pedeapsa surpriza

Un "bizon" vasluian a scapat ieftin dupa ce a agresat absolut gratuit un partener de trafic. Va avea de platit doar o amenda penala si tratamentul estetic al victimei sale.Incidentul a avut loc in martie 2020, in Husi, pe Calea Basarabiei. Dinspre Bunesti-Averesti venea autoturismul in care se aflau F.C.U. si mama sa. In apropierea unei statii Peco, automobilul a fost depasit de un BMW, condus de Vladut Serban. Acesta a franat brusc in fata lui F.C.U. de mai multe ori, sicanandu-l. F.C.U. a ... citeste toata stirea