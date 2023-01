Un boschetar isi terorizeaza fostul prieten si nu i se poate intampla nimic

Candva, Costica U. si Cristinel M. din Pascani au fost prieteni buni. Relatiile dintre ei s-au deteriorat iremediabil la inceputul anului trecut. Costica, un boschetar alcoolic, care lucra doar din cand in cand cu ziua, venea frecvent acasa la Cristinel. Ca sa faca baie, sa ceara ceva haine, mancare si bautura.Gospodarul l-a suportat cat l-a suportat, dar, in cele din urma, i-a spus ferm ca nu-l mai primeste in casa si ca nu-i mai da nici macar o coaja de paine. Vorbele l-au maniat tare pe ... citeste toata stirea