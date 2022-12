Un brancardier iesean a fost filat si prins in timp ce vindea droguri. "Marfa" gasita in chiloti

Un brancardier angajat al Spitalului de Boli Infectioase a ajuns in fata judecatorilor pentru o preocupare prea putin apropiata medicinii. Alexandru Anghel, zis "Aki", a fost acuzat de trafic de droguri. O prima instanta l-a condamnat luni, dar mai are sansa apelului.La sfarsitul lunii aprilie, politistii Serviciului Antidrog au inceput cercetarile in privinta lui Anghel, despre care se aflase ca facea parte dintr-un grup infractional organizat specializat in trafic de droguri de risc si de ... citeste toata stirea