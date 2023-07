Corpul unui bebelus, fara cap, a fost gasit la inceputul saptamanii pe plaja Roda de Bera, o comuna situata in sudul Cataloniei, in nord-estul Spaniei, la catyeva zile dupa ce corpul unei femei a fost gasit pe o plaja la Tarragona (nord-est), relateaza El Pais.Un muncitor care a intrat in tura luni, la ora locala 8.30 (9.30, ora Romaniei), a crezut ca a vazut o papusa. Dupa ce si-a dat seama ca este vorba despre un cadavru uman, si-a alertat seful, care a chemat politia.Garda Civila si ... citeste toata stirea