Un canal de YouTube din Iasi a devenit lider in Europa, cu peste 50 milioane abonati

Cel mai mare canal romanesc de YouTube, LooLoo Kids, a depasit 50 de milioane de abonati, devenind astfel lider pe toata Europa in domeniul continutului pentru copii si lider in Europa Centrala si de Est, la general, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de catre firma care detine canalul de creatie.Canalul de YouTube LooLoo Kids este detinut de MoraTV, din Iasi. Mora TV a fost infiintata in 2012 de Cristina si Alexandru Badan (foto).In urma cu 3 ani iesenii au fost ... citeste toata stirea