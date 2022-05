Un caz antologic: cum trantesti in centrul Iasului un bloc intre case

Cum poti tranti in centrul istoric al Iasului un bloc intre case fara sa tii cont de vecini si de cerintele de natura arheologica: cu patalama de la primarie.Cazul blocului ridicat intre case, pe strada Octav Botez nr. 1A, tinde sa devina unul de referinta in haoticul peisaj imobiliar iesean. Desi imobilul este finalizat si locuit deja, cei mai afectati dintre vecini rezista in fata zidului de peste 12 metri ridicat in fata geamurilor casei lor si cer in continuare anularea autorizatiei de ... citeste toata stirea