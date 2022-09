Un caz de infectie extrem de rara a aparut la Iasi! Medicii incearca sa salveze o pacienta de 65 de ani

Un caz deosebit de grav pe care medicii infectionisti il trateaza in Compartimentul de Terapie Intensiva al spitalului Clinic de Boli Infectioase" Sf. Paracheva" Iasi ii determina sa atraga atentia asupra unui fenomen periculos care se pastreaza desi spitalul clinic functioneaza in sistem hibrid si chiar si in perioada pandemiei COVID patologiile grave au avut regim prioritar.Este vorba de neglijarea sanatatii si a afectiunilor cronice existente care slabesc imunitatea organismului lasandu-l ... citeste toata stirea