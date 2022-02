Un celebru neurochirurg de la Universitatea Stanford va conferentia la Iasi. El va vorbi despre puterea compasiunii

James R. Doty, profesor de neurochirurgie, fondatorul si directorul Centrului pentru Cercetare si Educatie pentru Compasiune si Altruism (CCARE) de la Universitatea Stanford, va sustine pe 23 februarie o conferinta la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi.Autorul cartii traduse in zeci de limbi pe tot mapamondul, "Into the Magic Shop: A Neurosurgeon's Quest to Discover the Mysteries of the Brain and the Secrets of the Heart", va vorbi la Iasi despre "Puterea ... citeste toata stirea