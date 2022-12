Un chelner basarabean a vrut sa "unga" un politist de frontiera, dar s-a "ars"

Un chelner din trenul "Prietenia" a vrut sa-si rotunjeasca veniturile prin trafic de tigari. Si-a ales gresit insa politistul pe care sa-l "unga" pentru a-si asigura trecerea fara probleme a frontierei. Judecatorii au fost totusi ingaduitori si i-au mai dat o sansa.Vasile Lupu lucra in cadrul intreprinderii de stat "Calea Ferata din Moldova" de peste un sfert de secol, ajungand chelner in vagonul restaurant al trenului international Chisinau-Bucuresti. In noiembrie 2017, trenul a oprit ca de ... citeste toata stirea