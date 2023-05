Un copil in varsta de cinci ani din judetul Satu Mare a murit inecat, luni, dupa ce a mers la scaldat intr-un lac format in locul unei foste balastiere. El a fost scos din apa de pompieri, insa nu a putut fi resuscitat.Incidentul a avut loc luni, in jurul orei 14.00, intr-un lac format in fosta balastiera din localitatea Acas. Acolo s-au deplasat de urgenta ... citeste toata stirea