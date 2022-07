Un copil din zece are mama adolescenta. In Iasi, peste 700 de fete cu varsta sub 19 ani au devenit mame

Mame minore: 719 adolescente din judetul Iasi au devenit mame in 2020. Judetul nostru ocupa a patra pozitie pe tara. Conform unui studiu realizat de reprezentantii "Salvati Copiii" arata ca unul din zece nou-n'scuti din Romania provine din mame adolescente. Astfel, dintre cele 198.302 de nasteri inregistrate in Romania in 2020, 731 provin de la fete sub 15 ani si 17.366 de la adolescente cu varsta intre 15-19 ani.Psihologii spun ca mamele minore prezinta un risc ridicat de neintegrare sociala. ... citeste toata stirea