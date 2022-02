Un copil in varsta de doi ani, aflat in moarte cerebrala, a salvat viata altor doi copii prin transplant de organe

Dublu transplant de rinichi la Spitalul "Parhon" din Iasi: doi copii a caror viata depindea de dializa au primit sansa la o copilarie normala de la un baiat de doi ani, aflat in moarte cerebrala. Doi copii de 11 si 17 ani au primit o sansa la o viata normala in urma transplanturilor de rinichi realizate luni, 21 februarie, in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi.Interventiile chirurgicale au fost posibile in urma prelevarii de organe care a avut ... citeste toata stirea