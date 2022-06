Un cunoscut jurnalist bucurestean, sef al WallStreet.ro, lauda Iasul. "Mi-e putin rusine"

Sunt bucurestean si imi este putin rusine sa recunosc ca pana acum o saptamana nu am calcat niciodata in Iasi. Puternic transformat in ultimul deceniu, orasul-capitala al Moldovei dovedeste ca Bucurestiul nu este singurul oras care poate atrage turisi straini in Romania si ca un centru vechi urban nu este doar despre cat de multe baruri si terase poti inghesui pe un metru patrat de piatra cubica.Pe scurt, Iasiul a devenit un oras EXTREM de atractiv pentru turistii de ocazie, fie ei romani sau ... citeste toata stirea