Un cunoscut profesor iesean, cu nume de cod "Stefan", a devenit membru corespondent al Academiei Romane

Prof.dr. Gheorghe Cliveti, pe vremea cand era asistent universitar, a dat note informative la Securitate. CNSAS nu l-a catalogat ca fiind colaborator al fostei politii politice. Cliveti a explicat in urma cu opt ani pentru "Ziarul de Iasi" cum a ajuns sa aiba o legatura cu Securitatea: "Am fost obligat sa semnez de legislatia regimului comunist. Erau timpuri foarte amestecate si dure. Tin sa spun ca regret enorm ca am semnat acel act"Academia Romana are un nou membru corespondent de la Iasi, ... citeste toata stirea